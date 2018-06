Köln (AFP) Ein am Dienstag in Köln festgenommener 16-jähriger Flüchtling aus Syrien hatte nach Angaben der Ermittler Kontakte zu einem im Ausland lebenden Ansprechpartner mit Bezügen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Der Kontaktmann habe den jungen Syrer für islamistische Aktivitäten gewinnen wollen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.