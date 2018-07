Hamburg (AFP) Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Saarland, Rudolf Müller, verkauft einem Medienbericht zufolge in seinem Geschäft Geld aus Konzentrationslagern der Nationalsozialisten und auch Hakenkreuzorden. Müller habe in seinem Antiquitätengeschäft Scheine aus Theresienstadt im Angebot, berichteten die Zeitschrift "Stern" und das ARD-Magazin "Panorama" am Mittwoch. Er verkaufe zudem Orden aus der NS-Zeit mit Hakenkreuzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.