Düsseldorf (SID) - Mittelfeldspieler Oliver Fink vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf wird aufgrund einer Achillessehnenreizung für die Begegnung am kommenden Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig ausfallen. Dies gab die Fortuna bekannt.

Marcel Sobottka erlitt beim Spiel am Dienstag gegen den VfL Bochum (3:0) eine Überdehnung der Bänder am linken Schultereckgelenk. Sein Einsatz für die Partie in Braunschweig ist fraglich.