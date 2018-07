Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. September 2016:

38. Kalenderwoche

266. Tag des Jahres

Noch 100 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Emmeram, Gunthild, Jonas, Landelin, Mauritius

HISTORISCHE DATEN

2015 - Papst Franziskus besucht die USA (bis 27. September).

2014 - Das bis dahin größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff, die 348 Meter lange "Quantum of the Seas", beginnt seine erste Fahrt von der Meyer Werft in Papenburg über die Ems in die Nordsee.

2011 - Einer der wenigen Deutschen an der Spitze eines US-Konzerns räumt seinen Posten. Léo Apotheker hört nach nicht mal einem Jahr beim Computerprimus Hewlett-Packard auf. Nachfolgerin wird wie erwartet die ehemalige Ebay-Chefin Meg Whitman.

2006 - Bei einem schweren Unfall auf der Transrapid-Versuchsstrecke im Emsland sterben 23 Menschen, 11 weitere werden verletzt.

1981 - Der französische Hochgeschwindigkeitszug TGV fährt auf seiner Jungfernfahrt von Paris nach Lyon.

1976 - Portugal wird vom Europarat als 19. Mitglied aufgenommen.

1964 - Mit dem "Studienprogramm" des Bayerischen Rundfunks beginnt die Ausstrahlung der Dritten Fernsehprogramme.

1906 - Auf der 4. Konferenz sozialdemokratischer Frauen wird eine Resolution mit der Forderung des Frauenwahlrechts einstimmig angenommen.

1499 - Der Frieden von Basel beendet den Schwabenkrieg des deutschen Königs Maximilian I. gegen die Eidgenossen. Die Eidgenossen scheiden damit de facto aus dem Reich aus.

AUCH DAS NOCH

2004 - dpa meldet: Eine der Haupteinkaufsstraßen Londons ist ein klebriges Pflaster: Auf der Oxford Street kleben nach einer Schätzung des Stadtteils Westminster 300.000 ausgespuckte Kaugummis. Die Stadtverwaltung setzt nun ein Double des glatzköpfigen italienischen Schiedsrichters Pierluigi Collina ein. Der Mann verteilt an jeden eine Rote Karte, der beim Kaugummi-Ausspucken erwischt wird.

GEBURTSTAGE

1951 - Wolfgang Petry (65), deutscher Schlagersänger ("Wahnsinn")

1946 - Dieter Wiefelspütz (70), deutscher Politiker (SPD), 1987-2013 Abgeordneter des Deutschen Bundestages

1931 - Fay Weldon (85), britische Schriftstellerin ("Die Teufelin")

1891 - Hans Albers, deutscher Schauspieler ("Große Freiheit Nr. 7"), gest. 1960

1791 - Michael Faraday, britischer Physiker ("Faradayscher Käfig"), gest. 1867

TODESTAGE

2013 - Leonore Mau, deutsche Fotografin ("Xango - die afroamerikanischen Religionen", zusammen mit Hubert Fichte), geb. 1916

1826 - Johann Peter Hebel, deutscher evangelischer Theologe und Dichter, ("Alemannische Gedichte", Kalendergeschichten"), geb. 1760