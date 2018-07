Aleppo (dpa) - Bei einem Luftangriff im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten auch vier Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet worden. Kampfflugzeuge hätten eine ärztliche Versorgungseinrichtung in dem Ort Chan Tuman getroffen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Toten waren für die Union of Medical Care and Relief Organizations im Einsatz. Die Organisation teilte mit, ein Mitarbeiter befinde sich wegen schwerer Verbrennungen noch in kritischem Zustand.

