Berlin (dpa) - Drei Tage nach ihrem Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl hat die Berliner SPD Sondierungsgespräche mit der CDU begonnen. Man gehe sehr offen, aufgeschlossen und mit großer Ernsthaftigkeit in die Gespräche, sagte CDU-Chef Frank Henkel. "Aber wir sind auch Realisten, was das Ergebnis angeht."

Regierungschef Michael Müller (SPD) hat bereits signalisiert, dass er keine neue Koalition mit der CDU anstrebt. Für ein rot-rot-grünes Bündnis gebe es wahrscheinlich mehr Schnittmengen. Am Nachmittag wollte die SPD mit der Linken sprechen, am Donnerstag mit den Grünen. Die Reihenfolge der Sondierungstermine richtet sich nach dem Abschneiden bei der Wahl am Sonntag.