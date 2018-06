San Francisco (AFP) Mit einer "intelligenten" Messenger-App macht der US-Internetriese Google nun anderen Diensten wie WhatsApp oder dem Messenger von Facebook Konkurrenz. Die App "Google Allo" startete am Mittwoch und soll in den nächsten Tagen weltweit verfügbar sein. Die App soll sich an den Schreibstil des Nutzers anpassen und intelligente Antwortvorschläge machen, wie der Konzern mitteilte.

