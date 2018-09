Oberhausen (AFP) Bei einem Großeinsatz offenbar gegen eine kriminelle Bande hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Waffen gefunden. Ermittler und Spezialeinheiten der Polizei durchsuchten zehn Wohnungen in mehreren Städten des Bundeslands und beschlagnahmten dabei eine Handgranate, mehr als 50 illegale Pistolen, Revolver, Gewehre und Maschinenpistolen sowie 200 Gramm Kokain, wie die Polizei in Oberhausen am Donnerstag mitteilte.

