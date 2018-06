Berlin (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Berlin als "Routine" bezeichnet. Er werde mit der CDU-Vorsitzenden etwa darüber reden, "welche Themen wir in den nächsten Wochen und Monaten vorantreiben", sagte Seehofer. "Wir sind ja jetzt nicht in einer Situation, dass Stillstand in der Politik herrscht."

