Tripolis (AFP) Bei neuen Gefechten zwischen regierungstreuen Einheiten und der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Libyen sind in der Küstenstadt Sirte am Donnerstag zehn Dschihadisten und neun Kämpfer der Regierungstruppen getötet worden. Das Krankenhaus in Misrata sprach von neun getöteten und 40 verletzten Kämpfern der Regierungstruppen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.