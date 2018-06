Maggiora (SID) - Die Motocrossfahrer Max Nagl (Lommel/Belgien), Dennis Ullrich (Saarlouis) und Henry Jacobi (Bad Sulza) gehen am Wochenende bei der 70. Auflage der Mannschafts-WM in Maggiora/Italien für Deutschland an den Start. Teams aus 38 Ländern kämpfen beim Motocross of Nations (MXoN) um die Chamberlain Trophy.

Das Team Germany hat den Wettbewerb 2012 in Lommel zum bislang einzigen Mal gewonnen, damals ging Nagl mit Marcus Schiffer (Frechen) und Ken Roczen (Mattstedt) auf den Kurs. Der frühere MX2-Weltmeister Roczen ist in diesem Jahr wie schon zuletzt nicht dabei.

Nagl ist Teamkapitän und fährt wie Ullrich in der 450ccm-Klasse, Jacobi bei den 250ern. Am Samstag findet das Qualifying statt, am Sonntag die Wertungsläufe.