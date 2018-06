Oberstdorf (SID) - Aljona Savchenko und Bruno Massot haben zum Start der Eiskunstlauf-Saison das Kurzprogramm der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf überlegen mit 74,24 Punkten gewonnen. Das deutsche Vorzeigepaar probierte trotz Savchenkos schwerem Sturz am Montag erneut den dreifachen Wurfaxel. Die gebürtige Ukrainerin stand das schwere Element diesmal, wenn auch auf zwei Füßen. Den dreifach geplanten Salchow sprang sie nur doppelt, das übrige Programm verlief fehlerfrei.

"Eigentlich ist das kein richtiger Wettbewerb für uns, weil es zu Hause in Oberstdorf ist. Angesichts meiner Schmerzen in der Hüfte bin ich insgesamt zufrieden", sagte Savchenko, die seit August mit dem Briten Liam Cross verheiratet ist.

Zweite wurden die Kanadier Lubov Iliushechkina und Dylan Moscovitch mit 65,98 Punkten, Dritte das zweite deutsche Paar Mari Vartmann und Ruben Blommaert mit 57,74 Punkten.

Mit neuen Programmen wollen Savchenko/Massot in ihrer ersten kompletten Saison die Punktrichter überzeugen. Die Höhepunkte sind die Europameisterschaften, wo es im kommenden Januar in Ostrau/Tschechien ebenso Gold geben soll wie bei der WM Ende März in Helsinki.