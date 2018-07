Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Ende einer erfolgreichen Woche einen Teil ihrer Gewinne eingestrichen. Der Dax fiel bis zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 10 626,97 Punkte. Auf Wochensicht liegt er damit aber satt im Plus - und zwar um rund dreieinhalb Prozent. Der Euro fiel etwas. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1214 US-Dollar fest.

