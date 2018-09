Leipzig (dpa) - Der Film "Toni Erdmann" von Regisseurin Maren Ade bekommt den Gilde-Filmpreis 2016 als beste nationale Produktion. Das teilte die AG Kino-Gilde in Leipzig mit.

Die Tragikomödie über eine Vater-Tochter-Beziehung hatte seine Premiere beim 69. Filmfestival in Cannes und kam im Juli in die deutschen Kinos.

Bei den Dokumentarfilmen setzte sich Morgan Nevilles "The Music of Strangers" über den Cellisten Yo-Yo Ma und das Silk Road Ensemble gegen die Konkurrenz durch. "Frantz" von Regisseur Francois Ozon siegte in der Kategorie International, bester Kinderfilm wurde "König Laurin" von Matthias Lang.

Die Gilde-Filmpreise wurden in diesem Jahr zum 40. Mal vom Verband deutscher Filmkunsttheater, der AG Kino-Gilde, verliehen.