Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie gefeiert. Der BVB setzte sich am Abend mit 3:1 gegen den SC Freiburg durch. Pierre-Emerick Aubameyang (45. Minute), Lukasz Piszczek (53.) und Raphaël Guerreiro (90.+1) trafen für Schwarz-Gelb. Maximilian Philipp (60.) erzielte vor 80 800 Zuschauern den zwischenzeitlichen Anschluss der Freiburger. Es war das 24. Dortmunder Heimspiel ohne Niederlage in Folge. Damit stellte der BVB den Vereinsrekord aus den Jahren 1966 und 2003 ein.

