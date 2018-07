Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln auf Stürmer Emil Forsberg verzichten und bangt zudem um den Einsatz von drei weiteren Profis. Das teilte der überraschend stark gestartete Aufsteiger am Freitag mit. Forsberg hatte sich am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) eine Gehirnerschütterung zugezogen und befinde sich auf dem Weg der Besserung.

Zudem wird Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos voraussichtlich fehlen, der Grieche hatte einen Schlag auf das linke Knie bekommen. Sein Abwehrkollege Marvin Compper war gegen Gladbach wegen Wadenproblemen frühzeitig ausgewechselt worden, könnte aber bis Sonntag fit werden. Mittelfeldspieler Diego Demme plagt sich mit leichten muskulären Problemen am Rücken, über seinen Einsatz soll kurzfristig entschieden werden.