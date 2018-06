Moskau (SID) - Die russischen Fußballfans können seit Freitag über das offizielle Maskottchen für die WM 2018 im eigenen Land abstimmen. Zur Wahl stehen eine Katze, ein Tiger und ein Wolf, die am Abend in Moskau enthüllt wurden. Gleich im Anschluss begann die Online-Abstimmung, am 21. Oktober soll das Ergebnis verkündet werden.