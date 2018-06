Erbil (dpa) – Wegen der bevorstehenden Kämpfe um die von der Terrormiliz IS besetzte Millionenstadt Mossul weitet die Bundeswehr ihren Ausbildungseinsatz im Nordirak aus. Die deutschen Soldaten sollen künftig kurdische Peschmerga und andere irakische Kämpfer nur wenige Kilometer hinter der Frontlinie trainieren. Das kündigte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in der Kurden-Metropole Erbil nur etwa 80 Kilometer von Mossul entfernt an. "Wir wissen, dass Sie einen Kampf für uns kämpfen", sagte sie vor kurdischen Soldaten. Deswegen sei die Unterstützung Deutschlands auch so breit.

