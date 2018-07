Istanbul (AFP) Bei einem Busunglück in Istanbul sind am Freitag elf Menschen verletzt worden, nachdem ein wütender Passagier den Busfahrer mit einem Regenschirm attackiert hatte. Wie auf den Aufnahmen der Überwachungskamera an Bord zu sehen ist, die das türkische Fernsehen zeigte, hatte der Passagier zunächst einen heftigen Wortwechsel mit dem Chauffeur, während der Bus stand.

