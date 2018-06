El Diamante (AFP) Die Farc-Rebellen in Kolumbien haben den historischen Friedensvertrag einstimmig angenommen, mit dem der jahrzehntelange Konflikt im Land beendet werden soll. "Der Krieg ist vorbei", sagte Chefunterhändler Iván Márquez am Freitag bei der nationalen Farc-Konferenz in Llanos del Yari im Südosten des Landes. Die linksradikalen Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) berieten seit vergangenem Samstag auf der Konferenz über die Ratifizierung des Friedensvertrags.

