New York (AFP) Jemens Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi hat angekündigt, sein Land "aus den Fängen des Iran" zu befreien. Hadi warf dem Iran am Freitag in einer Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York vor, die schiitischen Huthi-Rebellen zu unterstützen und alles zu tun, um die Beilegung des Konflikts im Jemen zu verhindern. Er verurteile "den vom Iran geförderten Extremismus und Terrorismus in der Region", sagte Hadi, der seit März 2015 im Exil bei Irans Rivalen Saudi-Arabien lebt.

