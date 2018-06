Euskirchen (AFP) Im Fall des zwölfjährigen Jungen, der in Euskirchen lebensgefährlich verletzt wurde, ist ein Mitschüler unter Verdacht. In mehreren Anhörungen von Kindern im Beisein ihrer Eltern "erhärtete sich der Verdacht, dass ein Mitschüler im Kindesalter den Geschädigten massiv körperlich attackiert hat", teilte die Polizei in Bonn am Samstag mit. Der Schüler war am Donnerstagnachmittag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Euskirchener Krankenhaus eingeliefert worden.

