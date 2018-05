Oberhausen (AFP) Die nordrhein-westfälischen Grünen ziehen mit der Düsseldorfer Schulministerin Sylvia Löhrmann an der Spitze in die Landtagswahl im Mai 2017. Auf einem Grünen-Landesparteitag in Oberhausen wählten die Delegierten die 59-jährige Löhrmann am Samstag mit 80,6 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste, wie ein Parteisprecher mitteilte.

