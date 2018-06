Rostock (AFP) In einem Flüchtlingsheim in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurden die 63 Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung in der Gemeinde Nostorf-Horst unverletzt aus dem brennenden Haus gebracht. Sie waren in der unteren Etage des Hauses untergebracht, das Feuer war im oberen Stockwerk ausgebrochen.

