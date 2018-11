Warschau (SID) - Der polnische Fußballmeister Legia Warschau, Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League, hat in Jacek Magiera einen neuen Cheftrainer gefunden. Der 39-Jährige tritt die Nachfolge von Besnik Hasi an, der nach dem 0:6-Debakel zu Hause gegen den BVB zum Auftakt der Königsklasse entlassen wurden. Magiera war einst auch Spieler bei Legia. Der neue Coach erhält einen Zweijahresvertrag.