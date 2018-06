Hamburg (SID) - Fußball-Weltmeister Mats Hummels (27) hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der Partie beim Hamburger SV (1:0) Entwarnung gegeben. "Ich habe einen Schlag auf das Knie gekriegt. Die ersten Tests haben nichts ergeben", sagte der Innenverteidiger nach der Partie: "Ich habe die Hoffnung, dass es am Mittwoch wieder geht." Dann trifft der Rekordmeister in der Champions League auf den spanischen Top-Klub Atlético Madrid.

Auch weitere Untersuchungen am Sonntagmorgen in München ergaben keine schwerere Verletzung, wie es vonseiten des FC Bayern hieß. Hummels nahm nicht am Auslaufen teil und absolvierte stattdessen im Leistungszentrum verschiedene Übungen fürs Knie. Hummels hatte sich die Blessur bei einem Zweikampf kurz vor der Halbzeit zugezogen und war danach nur noch über den Rasen gehumpelt. Er wurde durch Jerome Boateng ersetzt.