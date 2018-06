Bad Griesbach im Rottal (SID) - Das Golf-Turnier in Bad Griesbach ist aufgrund der anhaltend widrigen Witterungsbedingungen von vier auf drei Runden verkürzt worden. Das teilten die Veranstalter am Samstag mit. Wegen Nebels hatte sich der Ablauf an den ersten beiden Tagen stark verzögert, auch am Samstag musste der Start letztlich um drei Stunden verschoben werden. Die finale dritte Runde soll nun am Sonntag gespielt werden.

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer (Mettmann) gehörte zu den wenigen Sportlern, die bereits am Freitag ihre zweite Runde beenden konnten. Bei seinem Heimspiel glänzte der 31-Jährige mit einer starken 64er-Runde und lag beim Abbruch wegen einsetzender Dunkelheit auf dem zweiten Rang.

Das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier, bei dem der Sieger 333.330 Euro erhält, ist für Kaymer die Generalprobe für den Ryder Cup. Beim prestigeträchtigen Vergleich zwischen Titelverteidiger Europa und Gastgeber USA in Hazeltine nahe Minneapolis/Minnesota (30. September bis 2. Oktober) peilt der 31-Jährige seinen dritten Erfolg mit den Europäern in Serie an.