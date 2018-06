Moskau (dpa) - Die syrische Regierung hat laut des russischen Außenministeriums erklärt, zur Einhaltung der Waffenruhe in dem Land bereit zu sein. Der syrische Außenminister Walid al-Muallem habe dies seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in New York am Rande der UN-Generaldebatte erklärt, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass das Außenministerium in Moskau. Schwere Luftangriffe auf die umkämpfte Stadt Aleppo und ein ergebnisloser Dialog zwischen den USA und Russland hatten die Chancen auf eine Waffenruhe in Syrien zuvor erneut verringert.

