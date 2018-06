Burlington (dpa) - In einem Einkaufszentrum in den USA sind drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden in der Cascade Mall in Burlington im Bundesstaat Washington verletzt, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte. Zuvor hatte ein Polizeisprecher von vier Toten gesprochen. Der mutmaßliche Täter habe den Tatort vor dem Eintreffen der Beamten verlassen und sei auf der Flucht, hieß es. Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsbild, auf dem ein junger Mann mit einem Gewehr zu sehen ist. Wie es hieß, werde nach einem einzelnen Schützen gesucht.

