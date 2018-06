Wien (dpa) - Die EU hat laut Bundeskanzlerin Angela Merkel deutliche Fortschritte bei der Bekämpfung der illegalen Migration gemacht. Im Vergleich zur Situation vor einem Jahr sei sehr viel erreicht worden, sagte Merkel nach dem Flüchtlingsgipfel von elf europäischen Staaten in Wien. Die illegale Migration müsse so weit wie möglich gestoppt werden. Merkel sicherte Griechenland und Italien weitere Hilfe in der Flüchtlingskrise zu. So werde Deutschland aus diesen Staaten mehrere hundert Migranten mit Bleiberecht pro Monat aufnehmen.

