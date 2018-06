Rom (SID) - Mick Schumacher hat im Titelkampf der italienischen Formel-4-Meisterschaft einen Rückschlag erlitten. Der 17-Jährige vom Prema Power Team fuhr am Samstag auf der ehemaligen Formel-1-Strecke in Imola nur auf den 13. Platz. Der in der Gesamtwertung führende Argentinier Marcos Siebert kam auf Rang drei. Schumacher lag vor dem Renn-Wochenende in Imola im Gesamtklassement auf Platz zwei.