Baltimore (dpa) - Ein mutmaßlicher Bankräuber in der US-Stadt Baltimore ist durch Kugeln aus Polizeiwaffen getötet worden. Der Mann hatte der Polizei zufolge eine Filiale der Wells Fargo Bank überfallen und war gemeinsam mit einem Komplizen in einem Auto geflüchtet. Der Komplize wurde verletzt und festgenommen. Nach Angaben der Polizei ist noch nicht klar, ob auch die die mutmaßlichen Bankräuber Schusswaffen benutzt hatten. Die Polizei in den USA steht mach mehreren tödlichen Schüssen vor allem auf Schwarze - möglicherweise ohne direkte Notwendigkeit - in der Kritik.

