Washington (AFP) Die Hilfsorganisation Oxfam hat die Pläne der Weltbank kritisiert, für ihre Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) künftig auch Geld an den Finanzmärkten einzusammeln. "Die Bank muss mit größer Vorsicht handeln", erklärte die Chefin von Oxfam International, Nadia Daar, am Freitag in Washington. Es müsse sichergestellt sein, dass die Auswirkungen für die Ärmsten Priorität hätten gegenüber Rückzahlungen an Investoren.

