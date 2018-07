Bielefeld (dpa) - In Bielefeld beginnen heute die Weltmeisterschaften der Kopfrechner. An zwei Tagen ermitteln 33 Teilnehmer aus 19 Ländern Titelträger in mehreren Wettbewerben. Zu den Einzel-Disziplinen zählt das Ziehen der Quadratwurzel aus einer sechsstelligen Zahl, das Addieren von zehn zehnstelligen Zahlen oder das Berechnen des Wochentags für ein zufällig ausgewähltes Datum der Jahre 1600 bis 2100. Aus Deutschland gehen sechs Starter ins Rennen.

