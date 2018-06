Berlin (AFP) Der frühere Bundespräsident Horst Köhler hat die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert und ein neues Verhältnis zu Afrika gefordert. Basis müsse eine wirtschaftliche Kooperation sein, sagte Köhler am Sonntag in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Es gehe um "Gleichberechtigung in der politischen Wertigkeit, Aufhören mit unserer Heuchelei gegenüber Afrika". Wenn Europa weiter Handelsabkommen anbiete, diese aber nicht zum Aufbau einer verarbeitenden Industrie führten, dann komme der Kontinent "nie auf die Beine".

