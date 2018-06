Heinsberg (AFP) Bei Spielen auf einem ehemaligen Zechengelände ist im nordrhein-westfälischen Hückelhoven ein kleiner Junge ums Leben gekommen. Das knapp zwei Jahre Kind hatte am Samstagnachmittag mit anderen Kindern nahe einer Metall-Lore gespielt, wie die Polizei in Heinsberg am Sonntag mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache kippte der Transportwagen dann laut Polizeibericht auf das Kleinkind.

