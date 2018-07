Heidenheim an der Brenz (AFP) Ein unbekannter Steinewerfer hat in der Nacht zum Sonntag einen dramatischen Unfall auf einer Autobahn in Baden-Württemberg verursacht. Der Wagen einer vierköpfigen Familie prallte auf der Autobahn 7 bei Heidenheim gegen den von einer Autobahnbrücke geschleuderten Betonpflasterstein, geriet ins Schleudern und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt die 25-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz lebensgefährliche Verletzungen.

