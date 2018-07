Madrid (SID) - Champions-League-Finalist Atlético Madrid hat sich mit einem Arbeitssieg auf das Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) eingestimmt. Atlético besiegte Deportivo La Coruna am 6. Spieltag durch ein Tor des französischen Nationalstürmers Antoine Griezmann (70.) mit 1:0 (0:0).

Hinter dem Stadtrivalen Real (14 Punkte) und dem FC Barcelona (13) ist die Mannschaft von Trainer Diego Simeone mit 12 Punkten Tabellendritter. Atlético ist in der Primera División und der Champions League ungeschlagen, zum Auftakt der Königsklasse gab es ein 1:0 gegen die PSV Eindhoven. In der Vorsaison waren die Bayern im Champions-League-Halbfinale an Atlético gescheitert.