Hamburg (SID) - Markus Gisdol ist neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Die Hanseaten gaben die Verpflichtung des 47-Jährigen am Sonntagabend keine zwölf Stunden nach der Entlassung von Bruno Labbadia bekannt. Gisdol, der im Oktober 2015 bei 1899 Hoffenheim entlassen worden war, wird am Montag vorgestellt und sitzt am Samstag bei Hertha BSC Berlin erstmals auf der Bank des Bundesliga-Dinos. Er unterzeichnete auf eigenen Wunsch einen Vertrag bis zum Saisonende.