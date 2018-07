Gijón (SID) - Champions-League-Sieger Real Madrid hat vor dem Duell der Königsklasse am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund gepatzt. Die Königlichen kamen am späten Sonntagabend nicht über ein 2:2 (1:1) bei UD Las Palmas hinaus, verdrängten den Erzrivalen FC Barcelona (13 Punkte) mit 14 Zählern aber trotzdem wieder von der Tabellenspitze.

Meister Barca hatte sich zuvor auch ohne den verletzten Weltfußballer Lionel Messi für das Champions-League-Spiel am Mittwoch (20.45/Sky und ZDF) bei Borussia Mönchengladbach warmgeschossen. Die Katalanen gewannen am sechsten Spieltag mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen mit 5:0 (2:0) bei Sporting Gijón.

Real war durch Marco Asensio (33.) und Karim Benzema (68.) zweimal in Führung gegangen, doch Tana (38.) und Sergio Araujo (85.) glichen für Las Palmas aus. Weltmeister Toni Kroos spielte durch, Europas Fußballer des Jahres und Europameister Cristiano Ronaldo wurde dagegen ab der 72. Minute für das Spiel in Dortmund geschont.

Der Portugiese war aber nicht sonderlich glücklich über die Auswechslung. "Ich muss ihn manchmal austauschen. Am Dienstag ist ein Spiel, deshalb habe ich ihn im Hinblick auf die Begegnung rausgenommen", sagte Real-Coach Zinedine Zidane.

Luis Suárez (29.) und Rafinha (32.) trafen unterdessen in der ersten Halbzeit für Barca, Neymar (81., 88.) und Arda Turan (85.) legten in der Schlussphase nach. Gijóns Alberto Lora hatte in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen.

"Das Ergebnis erzählt nicht die wahre Geschichte des Spiels. Das 5:0 erscheint einfach und locker, und das könnte von der Wahrheit nicht weiter entfernt sein", sagte Trainer Luis Enrique nach der Partie. "Wir sind schlecht in die zweite Halbzeit gestartet, Sporting hätte ins Spiel zurückkommen können."

Der Coach musste im Estadio El Molinón auf Superstar Messi verzichten, der sich am vergangenen Mittwoch im Spitzenspiel gegen den Champions-League-Finalisten Atlético Madrid an der Leiste verletzt hatte. Der 29-Jährige fehlt den Katalanen rund drei Wochen und damit auch am Mittwoch in Mönchengladbach.