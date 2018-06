Köln (SID) - Der 1. FC Köln und Aufsteiger RB Leipzig haben ihre starke Form auch am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga unterstrichen und bleiben ungeschlagen. Die beiden Überraschungsteams trennten sich in einem intensiven Duell am Sonntag 1:1 (1:1) und halten Sichtkontakt zu den Topklubs. Köln ist mit elf Punkten Dritter und reist am kommenden Samstag zum Spitzenreiter Bayern München (15) - Leipzig (9) belegt den respektablen siebten Platz.

Schon früh im Spiel waren die von Ralph Hasenhüttl trainierten Gäste durch Oliver Burke (5.) in Führung gegangen. Die keineswegs beeindruckten Kölner glichen aber durch den starken Yuya Osako (25.) recht schnell aus und sind saisonübergreifend seit nun zehn Ligaspielen ungeschlagen.

Wie so oft in den vergangenen Wochen war der finanzstarke Neuling auch in Köln nicht freundlich empfangen worden, in diesem Fall hatte das sogar Auswirkungen auf den Ablaufplan: Kölner Fans verhinderten am Nachmittag die Durchfahrt des RB-Mannschaftsbusses mit einer Sitzblockade, das Spiel musste mit 15-minütiger Verspätung angepfiffen werden.

Als die Partie dann lief, zeigten sich die Gäste vor 48.500 Zuschauern allerdings wenig beeindruckt - im Gegenteil: Gleich den ersten Angriff nutzte Leipzig zur Führung durch Burke, die sonst so sattelfeste Kölner Defensive ließ sich dabei recht einfach durch die Mitte knacken.

In der Folge überließ Leipzig der Elf von Peter Stöger ein wenig die Regie, stand dabei sicher und wirkte tendenziell gefährlicher - doch das nächste Highlight des Spiels brachte den Ausgleich: Osakos Treffer aus spitzem Winkel ins obere Eck war ein Tor für die Saisonrückblicke, und es zeigte Wirkung.

Köln übernahm nun deutlicher das Kommando und zeigte dabei auch das, was Leipzig bislang so stark machte: Die wichtigen Zweikämpfe wurden gewonnen, danach ging es schnell nach vorne, immer wieder auch mit langen Bällen. So bespielte der FC das Leipziger Tor dauerhaft, die ganz klaren Chancen fehlten aber. Die Gäste hatten offensiv nun Mühe und versuchten es weiterhin fast ausschließlich durchs Zentrum. Burkes Treffer blieb der einzige Torschuss der Gäste bis zur Pause.

Diese tat Leipzig dann sichtlich gut. Nach Wiederanpfiff war es wieder ein Duell auf Augenhöhe, zwei taktisch starke Mannschaften bekämpften sich wirkungsvoll. Anthony Modeste (48.) und der starke Marcel Risse kamen einem Treffer für die Kölner nahe, auf der anderen Seite probierten es Burke (55.) und der quirlige Marcel Sabitzer (64.). Das Tempo ließ zum Ende der englischen Woche nun etwas nach - doch das Spiel blieb hart umkämpft.