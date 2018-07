Berlin (dpa) - Drei Jahre nach seinem Weltrekord will der Kenianer Wilson Kipsang auch bei seinem zweiten Berlin-Marathon für Furore sorgen. Der 34-Jährige geht heute als einer der Favoriten an den Start. Kipsangs Taktik ist schwierig - und einfach zugleich: "Ich laufe Weltrekord-Tempo." Damit greift der Sieger von 2013 die seit zwei Jahren bestehende Weltrekordzeit seines Landsmanns Dennis Kimetto von 2:02:57 Stunden an. Seine schärfsten Konkurrenten sind der Kenianer Emmanuel Mutai und der Äthiopier Tsegaye Mekonnen.

