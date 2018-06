Coatzacoalcos (AFP) Im Golf von Mexiko ist ein Tanker mit 150.000 Barrel Öl an Bord in Brand geraten. Die Brandursache sei noch unklar, teilte der mexikanische Ölkonzern Pemex am Samstag mit. Alle 31 Besatzungsmitglieder seien von der mexikanischen Marine in Sicherheit gebracht worden, niemand sei verletzt, sagte der Unternehmenssprecher Israel de la Peña Mejía der Nachrichtenagentur AFP.

