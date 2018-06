Köln (SID) - Im fünften Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga will Schalke 04 die ersten Punkte unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl holen. Die Königsblauen sind bei 1899 Hoffenheim zu Gast. Das Team von Coach Julian Nagelsmann wartet nach vier Unentschieden auch noch auf den ersten Sieg. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Zwei Stunden später wird das Spitzenspiel in Köln angepfiffen. Der FC empfängt den ebenso stark in die Saison gestarteten Aufsteiger RB Leipzig.

Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Nürnberg will seine Krise beenden. Die Franken treten bei Arminia Bielefeld an. In den weiteren beiden Begegnungen um 13.30 Uhr stehen sich 1860 München und Bundesliga-Absteiger Hannover 96 sowie Dynamo Dresden und die Würzburger Kickers gegenüber.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel und der amtierende Titelträger Rhein-Neckar Löwen starten in die neue Champions-League-Saison. Kiel empfängt um 19.00 Uhr in der Hammergruppe A das französische Spitzenteam von Paris St. Germain um den deutschen Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer. Um 17.00 Uhr spielen die Mannheimer in der Gruppe B beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged.

Martin Kaymer greift bei der Porsche European Open in Bad Griesbach nach dem Sieg. Der 31-Jährige liegt bei dem wegen schlechten Wetters auf drei Runden verkürzten Turnier der Europa-Tour vor dem Schlusstag sechs Schläge hinter dem führenden Franzosen Alexander Levy. Schlaggleich mit Kaymer ist der Münchner Florian Fritsch.