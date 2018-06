Nairobi (AFP) Zwei Monate nach seiner Flucht aus dem Südsudan hat der frühere Rebellenführer Riek Machar zum Krieg gegen die Regierung aufgerufen. Der ehemalige Vizepräsident kündigte in einem aus seinem Exil in der sudanesischen Hauptstadt Khartum veröffentlichten Aufruf an, er werde einen "bewaffneten Volkswiderstand gegen das autoritäre und faschistische Regime von Präsident Salva Kiir starten, um dem Land Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu bringen".

