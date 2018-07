Metz (SID) - Der Franzose Lucas Pouille hat beim Heimspiel in Metz seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der 22-Jährige bezwang den topgesetzten Österreicher Domminic Thiem im Finale mit 7:6 (7:5), 6:2. Pouille, Nummer 18 der Welt, hatte schon bei den US Open in New York mit dem Achtelfinal-Sieg gegen Rafael Nadal (Spanien) für Furore gesorgt.

Jan-Lennard Struff (Warstein), Dustin Brown (Winsen/Aller) und Qualifikant Peter Gojowczyk (München) waren in Metz jeweils im Achtelfinale gescheitert.