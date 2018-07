Düsseldorf (dpa) - Ein Mann in Düsseldorf hat auf seiner Haustürschwelle eine rund 80 Zentimeter lange Königspython gefunden. Wie das Tier dort hingekommen ist, ist völlig unklar. Ein Reptilienexperte fing das ungiftige Tier mit einem Schlangenhaken ein. Die Python kann sich jetzt unter Quarantäne in einer speziellen Box erholen und wird Gesundheitschecks unterzogen. Wenn sich kein Besitzer meldet, bekommt die Schlange wahrscheinlich ein neues Zuhause in einem Tierpark.

