Mexiko-Stadt (dpa) - Im Golf von Mexiko ist ein mexikanischer Öltanker in Brand geraten. Dies teilte der Betreiberkonzern Pemex mit. Mehrere Löschmannschaften seien rund um die "Burgos" an der Ostküste des Landes im Einsatz, heißt es. Die 31 Crewmitglieder seien bereits in Sicherheit gebracht worden. Es bestehe auch keine Gefahr für die Bewohner des nahe gelegenen Ortes Boca del Río. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Örtlichen Medienberichten zufolge hatte es am Vormittag eine Explosion auf dem Schiff gegeben.

