Sydney (AFP) Ein 17-jähriger Surfer ist an der Ostküste Australiens von einem Hai angegriffen und verletzt worden. Der Jugendliche habe es nach der Attacke am Montagmorgen aus eigener Kraft zurück an den Strand geschafft, wo er sofort von einer zufällig anwesenden Krankenschwester versorgt wurde, teilte die Polizei mit. Er habe eine einzelne Bisswunde an der Hüfte davongetragen und sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.