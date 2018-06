Pale (AFP) Der serbische Landesteil von Bosnien-Herzegowina hält an seinem umstrittenen "Nationalfeiertag" fest. In einem Referendum sprachen sich am Sonntag 99,8 Prozent der Bewohner der Teilrepublik Republika Srpska dafür aus, den Feiertag am 9. Januar beizubehalten, wie nach Auszählung von rund 75 Prozent der Stimmen am Abend mitgeteilt wurde. Damit sei das Votum der Bevölkerung eindeutig, sagte der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, am Abend vor Journalisten im Parlament von Banja Luka.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.